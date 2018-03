SARKOZY IN LIBERTA' VIGILATA

venerdì 23 marzo 2018L'ex presidente Nicolas Sarkozy parte al ''contrattacco'' dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito delle indagini sui presunti finanziamenti dal rais libico Muammar Gheddafi, intervenendo in diretta su Tf1 per tutelare il suo ''onore''. E' quanto riferisce ''Le Figaro'', che ricorda come secondo gli inquirenti, esistano ''indizi gravi e concordanti'' per continuare le indagini. Dal canto suo, Sarkozy nega ogni addebito. ''Non c'e' che odio, fango, malevolenza e calunnia. Nessuna prova contro di me'' ha affermato l'ex leader della destra francese, denunciando la ''mostruosita''' delle accuse provenienti dalla ''banda di Gheddafi''. Sarkozy ha negato tutte le accuse che gli sono state rivolte. ''Queste persone, che sono assassini, criminali, delinquenti, non producono nessuna prova'' ha affermato Sarkozy, che definisce come un ''falso'' il documento pubblicato dal quotidiano Mediapart nel 2012. Denunciando ''l'inferno di questa calunnia'', l'ex presidente si e' detto deciso a difendersi, escludendo ogni eventuale ritorno nel mondo politico francese. ''La politica e' finita, ma la Francia non sara' mai finita'' ha detto. Il suo avvocato, Thierry Herzog, ha annunciato che fara' appello contro il provvedimento di liberta' vigilata.