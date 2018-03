MEZZO MILIONE CONTRO MACRON

venerdì 23 marzo 2018PARIGI - Ieri in Francia si sono tenute una serie di manifestazioni e scioperi per protestare contro le riforme del sistema ferroviario e dell'amministrazione pubblica. Lo riporta la stampa transalpina, specificando che 323mila manifestanti sono scesi in strada. Mentre ''Le Figaro'' scrive che il governo non dovrebbe essere ''perturbato'' da questo movimenti di protesta, sebbene sia imponente ''Libèration'' nota che la mobilitazione puo' ''preoccupare'' l'esecutivo. Dal canto suo, il governo si e' detto disponibile ad ascoltare i manifestanti e ''determinato'' e proseguire le riforme intraprese. Il quotidiano riporta le testimonianze raccolte nei vari cortei in giro per a Francia. Secondo la Sncf, azienda nazionale di trasporti ferroviari, il personale scioperante e' stato del 35,4 per cento. Per la prima volta i quotidiani francesi hanno realizzato una stima indipendente del numero di manifestanti. A Parigi ne sono stati rilevati 47.800. Il sindacato della Cgt ne ha annunciati piu' di 500mila in tutta la Francia, contro i 323mila contati dalla questura, ma comunque sono numeri levatissimi. Il presidente Emmanuel Macron, in visita a Bruxelles per il Consiglio europeo, non ha rilasciato nessun commento in merito. Il titolare dell'Eliseo si e' concentrato su temi internazionali come il caso Skipral e la Brexit. Insomma, la Francia ribolle contro di lui, ma lui fa finta di nulla.