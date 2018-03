PASSA LA LINEA TRUMP

venerdì 23 marzo 2018La Camera Usa ha approvato con 256 si' e 167 no l'attesa legge di spesa da 1300 miliardi di dollari, che ora dovra' ricevere il via libera del Senato ed essere firmata da Donald Trump entro la mezzanotte di venerdi' per evitare lo ''shutdown'', ovvero l'arresto delle attivita' non essenziali del governo. Un capitolo importante della nuova legge - spiega il ''Wall Street Journal'' - e' dedicato all'incremento delle risorse per la Difesa, come sottolineato dal presidente della Camera, Paul Ryan: ''Oggi iniziamo a invertire la tendenza'', ha detto ai giornalisti. I leader democratici hanno applaudito gli aumenti dei finanziamenti per gli Istituti Nazionali di Salute, per i programmi per la cura dei bambini, per la ricerca sugli oppiacei e per l'assistenza sanitaria dei veterani e le infrastrutture. Verranno poi destinati 1,57 miliardi di dollari per la costruzione di barriere fisiche al confine con il Messico, molto meno rispetto alla richiesta iniziale del presidente Donald Trump. In generale, l'opposizione Democratica puo' cantare vittoria su pochi altri fronti, ad esempio la conferma dei finanziamenti pubblici alle ''citta' santuario'' - gli enti locali che rifiutano di cooperare con le autorita' federali all'espulsione degli immigrati clandestini - e alla federazione delle organizzazioni abortiste Planned Parenthood, oltre allo stop all'assunzione di un maggior numero di poliziotti e agenti di confine per arginare gli ingressi illegali.