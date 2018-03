MARONI,CHIESTI 2 ANNI 6 MESI

giovedì 22 marzo 2018MILANO - Il pm di Milano Eugenio Fusco ha chiesto due anni e sei mesi di reclusione nei confronti di Roberto Maroni, governatore uscente della Lombardia, tra gli imputati a Milano per le presunte pressioni per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio, sue ex collaboratrici al Viminale. Chiesti anche due anni e due mesi per Giacomo Ciriello, capo della segreteria politica del governatore. Il pm Eugenio Fusco ha chiesto inoltre la condanna di Andrea Gibelli, segretario generale del Pirellone, a un anno di reclusione e 800 euro di multa, mentre per Mara Carluccio la proposta e' di 10 mesi e 800 euro di multa. Il pubblico ministero, prima di concludere la requisitoria, ha spiegato che l'indagine e' stata ''in presa diretta'', cioe' ''che tutto quello che e' avvenuto si e' appreso dalle telefonate a cui poi sono stati trovati riscontri''. Il pm Fusco ha inoltre tenuto a sottolineare che Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio ''in tutta questa storia non si sono mai mosse e sono rimaste sempre a Roma, in piazza del Gesu''', dove ha sede l'ufficio di rappresentazione di Regione Lombardia, ''andando in ufficio quando volevano, prima o dopo i loro contratti. Questo credo sia una grande anomalia - ha sottolineato - cosi' come l'eccessiva rapidita' nelle procedure di assunzione per entrambe''. Per tutti gli imputati, il pm Fusco ha comunque chiesto le attenuanti generiche.