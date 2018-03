FANATISMO CONTRO SALVINI

giovedì 22 marzo 2018Una ragazza che lavorava in prova in una gelateria di Milano si è rifiutata di servire un gelato al leader della Lega, Matteo Salvini: ''Io non servo i razzisti''. E ha lasciato il lavoro dopo una discussione in merito con la titolare. Lo riporta 'Repubblica', citando un episodio risalente a martedi', in un locale di piazzale Siena, 'Baci Sottozero'. L'episodio sarebbe rimasto tale, anche perche' non c'e' stato alcun gesto apertamente rivolto a Salvini, che e' stato servito da un'altra persona e non ha assistito alla discussione, se non fosse approdato sui social. Una donna qualificatasi come la madre ha accusato Salvini di aver chiesto il licenziamento della figlia. I titolari della gelateria hanno, dunque, scritto su Facebook. ''Durante la discussione si e' tolta la divisa e se n'e' andata abbandonando il posto di lavoro a meta' turno - si legge in un post - esclamando cose che poco hanno a che vedere con il nostro lavoro. Inoltre non c'e' stato nessun licenziamento. Da noi puo' essere servito chiunque con qualunque ideologia politica o culturale e quando la cosa e' stata fatta notare alla signorina, lei se n'e' andata lasciando i suoi colleghi e il posto di lavoro''. Una versione confermata al telefono con l'agenzia Ansa da Simone Sassone, figlio della titolare della gelateria, secondo il quale la ragazza era in prova attraverso un'agenzia interinale e sarebbe stata ripresa se si fosse comportata cosi' ''con qualsiasi cliente''