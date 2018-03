BUONI RAPPORTI USA CON PUTIN

giovedì 22 marzo 2018WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso la telefonata di congratulazioni al presidente russo Vladimir Putin per la sua rielezione, spiegando che andare d'accordo con uno dei piu' grandi rivali geopolitici degli Stati Uniti e' ''una cosa buona, non una cosa cattiva''. Lo scrive il ''Washington Post'', spiegando che in una serie di tweet, Trump ha criticato i suoi predecessori per non essere riusciti a stabilire un rapporto migliore con Mosca. Gran parte delle critiche sulla telefonata di Trump - anche da parte dei Repubblicani - si e' concentrata non sulla chiamata in se', ma sul fatto che Trump non abbia dato retta agli appunti dei suoi consiglieri, che lo invitavano a non congratularsi con Putin per la sua vittoria in quelle che non sono considerate elezioni libere. Il presidente Usa inoltre non ha condannato il recente avvelenamento di un'ex spia russa in Gran Bretagna con un potente gas nervino. I consiglieri accusano Trump anche di non aver menzionato l'interferenza russa nelle elezioni del 2016. ''Andare d'accordo con la Russia (e con gli altri) e' una cosa buona, non una cosa cattiva'', ha cinguettato Trump. ''Possono contribuire a risolvere i problemi con la Corea del Nord, Siria, Ucraina, Isis, Iran e persino la corsa agli armamenti''.