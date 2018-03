BOLLORE' PERDERA' TIM

giovedì 22 marzo 2018Paul Singer, investitore di New York titolare dell'hedge fund Helliott, ha acquistato una quota di Tim. Raramente, scrive la ''Sueddeutsche Zeitung'', un investitore e' stato ricevuto con benevolenza come Elliott in Italia. Cio' e' in gran parte dovuto al fatto che due anni e mezzo fa un altro investitore si e' trasferito nella sede della quinta piu' grande societa' di telecomunicazioni in Europa: Vincent Bollore', proprietario del gruppo dei media Vivendi, con sede a Parigi. Pur possedesse solo il 23,94% delle azioni di Tim, ha effettuato una scalata alla societa'. Inoltre il francese ha acquistato sul mercato azionario poco meno di un terzo della piu' grande societa' televisiva italiana, la Mediaset. L'intenzione era di sbaragliare il fondatore Silvio Berlusconi e integrare i tre canali Tv in Tim. Bollore' voleva anche rendere Vivendi ''il portabandiera della cultura europea'' rendendolo un grande fornitore di contenuti digitali come Netflix e Google. Con 11 milioni di connessioni su rete fissa, Tim dovrebbe diventare la piattaforma di distribuzione della sua emittente televisiva a pagamento Canal+. Gli azionisti di Tim hanno rifiutato il piano. In Italia, il bretone ha investito quasi cinque miliardi di euro, ma la scommessa non sembra aver pagato, anzi il contrario. A Milano ha fallito per la resistenza della famiglia Berlusconi, che ha difeso il proprio impero. Mediaset ha citato in giudizio Vivendi per un risarcimento di tre miliardi di euro per violazione del contratto. Inoltre le autorita' lo accusano di violazioni delle norme nazionali e impongono a Tim 4,8 milioni di euro di multa per pubblicita' ingannevole. Ora arriva Singer che può cacciarlo dal comando di Tim.