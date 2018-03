IN PIAZZA CONTRO MACRON

giovedì 22 marzo 2018PARIGI - Oggi in Francia scendono in strada i dipendenti pubblici e i ferrovieri per protestare contro le riforme preparate dal governo del presidente Emmanuel Macron. Ne parla la stampa francese, sottolineando che per il titolare dell'Eliseo si tratta del primo vero test del suo mandato. La mobilitazione si annuncia massiccia nella Sncf, azienda nazionale dei trasporti ferroviari, mentre nell'amministrazione pubblica potrebbe essere piu' modesta. Nei progetti dell'esecutivo spicca quello di riformare lo statuto di ferrovieri, considerato come un totem intoccabile dai sindacati. Il governo si aspetta una partecipazione ''forte'', anche se si mostra sereno. La stampa ricorda che in questa data ricorre il 50imo anniversario dell'inizio dei movimenti studenteschi del maggio de '68. ''Le Figaro'' scrive che ad essere contestate non ci sono solamente le riforme di Macron ma ''l'insieme della sua politica''. Secondo un sondaggio diffuso ieri da Bfm tv, i francesi sono sempre piu' critici nei confronti del governo, con il 74 per cento di loro che definisce ''ingiusta'' la linea adottata. ''Libèration'' afferma che nel settore pubblico aumenta il malcontento legato alle tante discutibili e dannose misure annunciate contro i lavoratori pubblici e dei trasporti.