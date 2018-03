VALANGA ADDOSSO A FACEBOOK

giovedì 22 marzo 2018''Zuckerberg si è scusato e ha detto che faranno cambiamenti, ma francamente non penso che questi cambiamenti siano sufficienti''. Lo ha detto il ministro per il Digitale e la Cultura britannico, Matt Hancock, a Bbc Radio. ''Non dovrebbe spettare a un'azienda decidere quale sia l'equilibrio appropriato tra privacy, innovazione e l'uso dei dati. Le regole dovrebbero essere approvate dalla società nel suo complesso e stabilite dal parlamento'', ha spiegato. ''Questo è l'approccio che stiamo assumendo: le grandi aziende tecnologiche devono rispettare la legge, che stiamo rafforzando'', ha aggiunto. Inoltre, gli inserzionisti pubblicitari del Regno Unito sarebbero pronti a voltare le spalle a Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analyrtica e le rivelazioni sull'uso illecito dei dati privati di 50 milioni di utenti. Secondo quanto riportano i media britannici, l'Isba, l'ente che rappresenta i principali inserzionisti del Regno Unito, incontrerà Facebook nel corso di questa settimana. Se il social network non fornirà le necessarie garanzie sulla sicurezza dei dati degli utenti, gli inserzionisti potrebbero decidere di investire altrove. ''Non penso che stiano bluffando, eserciteranno una pressione reale'', ha detto a Bbc Radio il capo di M & C Saatchi, David Kershaw. Il numero uno della nota agenzia pubblicitaria avverte che ''i clienti sono arrivati ad averne abbastanza''. È più probabile, spiega, che abbia effetto la pressione data ''dal venire meno dei soldi degli inserzionisti'' piuttosto che dalle campagne su Twitter con gli hashtag #DeleteFacebook. #BoycottFacebook.