SPIEGATO BOATO NEI CIELI

giovedì 22 marzo 2018Il 'bang' udito in Lombardia e Valle d'Aosta e' stato provocato dal volo supersonico di una coppia di caccia dell'Aeronautica militare che sono decollati su allarme per intercettare un aereo di linea francese che aveva perso il controllo con gli enti del traffico aereo. Il velivolo e' stato raggiunto, il collegamento e' stato ripristinato e i due caccia sono rientrati alla base. Lo hanno detto fonti dell'Aeronautica militare. L'allarme e' scattato quando un Boeing 777 dell'Air France che sorvolava l'Italia settentrionale ha perso il contatto radio con gli enti nazionali che controllano lo spazio aereo. Il velivolo, secondo le prime informazioni, era partito dall'isola della Reunion, con destinazione Parigi. E' stato dato dunque l'ordine di 'scramble', cioe' di decollo immediato d'allarme, e nel giro di pochi minuti una coppia di caccia Eurofighter dell'Aeronautica militare e' decollata dalla base di Istrana (Treviso). Gli enti del controllo militare hanno autorizzato i caccia al volo supersonico, circostanza che ha provocato i boati che hanno impaurito molte persone, per ridurre il piu' possibile i tempi di intervento. Il Boeing francese e' stato cosi' raggiunto in pochi minuti ed ha ripristinato i collegamenti con gli enti del traffico aereo. L'allarme e' dunque rientrato e i caccia sono tornati alla base.