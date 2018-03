GASPARRI: SALVINI E' GUIDA

giovedì 22 marzo 2018''Se Salvini coltiva il sogno di diventare il leader del centrodestra, che interesse avrebbe a distruggere il centrodestra stesso? Come uno che sogna di guidare una macchina e finalmente ne ha la possibilità. Secondo lei, la va a distruggere alla prima curva?''. Lo afferma, in una intervista al Corriere della Sera, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. E giudica l'ipotesi che il centrodestra, Forza Italia compreso, con M5S faccia il governo ''difficile. Non solo da parte nostra. Anche da parte loro'' ma ''se si votasse a scrutinio segreto un governo nascerebbe in cinque minuti. Nessuno vuole andare a casa''. E aggiunge: ''C'è di nuovo un clima di grande unità tra di noi. II centrodestra non è soltanto una coalizione. E' un orizzonte di destino'', ''tenga d'occhio la chiusura dell'accordo su Fedriga in Friuli-Venezia Giulia. Dietro, implicitamente, c'è l'ok della Lega sul fatto che la presidenza del Senato debba andare a FI''. E dl veto del M5S a Paolo Romani dice: ''Si spera che cada''. E della sua stessa candidatura dice: ''Io vedo che sono candidato un po' a tutto, dalla Regione Lazio in giù, e mi fa piacere (ride, ndr)'', ''ma il nome che preferiamo è Romani''. Infine ricorda che ''il Senato ha un regolamento diverso. Per cui già se la terza votazione andasse a vuoto, ci sarebbe un ballottaggio tra i candidati che hanno avuto più voti nello scrutinio precedente. E avremmo in teoria i numeri per votare un presidente del centrodestra''.