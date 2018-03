CASSANI, ESEMPIO DI SINDACO

giovedì 22 marzo 2018Con un decennio di 'gavetta' nel partito, il 35enne sindaco di Gallarate e' il primo cittadino leghista piu' famoso al momento. Andrea Cassani, che guida la giunta comunale della cittadina in provincia di Varese dal 2016, e' salito alle cronache nazionali per aver pagato di tasca sua il biglietto ferroviario a una dozzina di immigrati gambiani che non avevano piu' diritto all'accoglienza in attesa che venga esaminata la loro richiesta di asilo. Il gesto, martedi', e' arrivato a sorpresa e a conclusione di una lunga vicenda che riguarda la gestione di oltre un centinaio di immigrati da parte della societa' Kb nel centro di accoglienza in via Ranchet, a Gallarate. Durante lo sgombero del centro e il trasferimento degli immigrati in altri luoghi della provincia, e' emerso che ai 12 gambiani era stata revocata l'accoglienza. Cioe', provvisti del permesso di soggiorno e, quindi, della possibilita' di rimanere in Italia in attesa che venga esaminata la loro domanda pero' avevano perso il diritto all'alloggio e al 'pocket money'. Che fare quindi? Il gruppo e' stato consultato: dopo una breve discussione tra loro, i gambiani hanno deciso che avrebbero preferito rimanere insieme e trasferirsi in una citta' piu' grande, come Milano. Rimaneva il problema di come andarci. Il trasferimento a bordo delle camionette della polizia e' risultato impossibile, allora il sindaco, dopo un breve confronto con loro, in lingua inglese, ha deciso di metterci di tasca sua 90 euro. Gli altri 90 euro li ha messi a disposizione la Kb. Questi, i fatti. ''Resistenza civile all'invasione: questi sono i sindaci della Lega'', ha scritto Matteo Salvini commentando l'accaduto.