DE GIROLAMO ACCUSA F.I.

giovedì 22 marzo 2018''Credo che l’accordo di intesa sulla presidenza delle Camere sia un buon compromesso per il popolo del centrodestra: Forza Italia, il partito che ha contribuito alla riuscita della coalizione ottiene così la seconda carica dello Stato, ed è un risultato importante per la nostra compagine. Allo stesso tempo Salvini dimostra di essere un buon leader di coalizione, il primo passo per andare oltre il suo essere un forte leader di partito. Gli va riconosciuto che ha portato la Lega dal 4% fino al risultato che tutti sappiamo del 2018. Se riesce quindi a far sintesi, tenere insieme la coalizione e non scontentare l’alleato più forte che è Forza Italia, è un buon risultato per lui e per lo sviluppo del suo progetto”. Così l’azzurra Nunzia De Girolamo sulle trattative in corso per la presidenza delle Camere, intervenendo a Omnibus su La 7.“Da forzista che tiene ancora al suo partito e allo sviluppo dello stesso sui territori, la bravura di Salvini mi preoccupa molto. Se Forza Italia non inizia un processo di rinnovamento serio, democratico, avviando una stagione di meritocrazia interna attraverso votazioni anche nelle assemblee elettive, rischiamo che ogni giorno pezzi di classe dirigente vadano verso Salvini'', ha aggiunto. ''Non so se Berlusconi se ne stia accorgendo e se chi lo consiglia attualmente lo renda edotto di quanto sta accadendo sui territori. So per certo che addirittura al Sud ci sono numerosi amministratori locali pronti ad andare con la parte vincente, e cioè Matteo Salvini. Non è Berlusconi ad essere spompato o stanco, come sostiene Friedman. Il problema serio da diversi anni è che la classe dirigente non è alla sua altezza''.