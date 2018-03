SPACCIO AFRICANO A EMPOLI

mercoledì 21 marzo 2018EMPOLI - Un 42enne nigeriano, richiedente asilo, e' stato arrestato per spaccio di eroina, ieri, in un centro di accoglienza profughi di Martignana, nel territorio comunale di Empoli (Firenze). Si tratta dello stesso luogo dove un mese fa avevano gia' arrestato un altra persona per lo stesso motivo. I carabinieri hanno nuovamente seguito i movimenti di alcuni tossicodipendenti che arrivavano fino al centro di accoglienza dove, all'esterno, il 42enne ha ceduto droga. I militari hanno rintracciato e controllato uno degli acquirenti, sequestrando due grammi di eroina appena acquistata. Successivamente sono tornati nel centro perquisendo lo spacciatore. A lui sono stati sequestrati un grammo di marijuana vicino al letto, cinque grammi di cocaina ancora da confezionare nascosta nella lavatrice e, nascosti in un canneto fuori dal centro profughi, una tavoletta di hashish da 20 grammi. L'uomo e' in attesa del giudizio per direttissima. L'arresto e' stato commentato positivamente anche dal consorzio di cooperative Co&So che gestisce il centro di accoglienza. ''Questo secondo arresto era preventivato - si legge in una nota della cooperativa -. Come abbiamo dichiarato anche in occasione del fermo del 21 febbraio eravamo pienamente a conoscenza di questa operazione. Siamo stati i primi ad accorgersi di quello che facevano alcuni nostri ospiti e lo abbiamo prontamente segnalato alle forze dell'ordine. Il centro di Martignana e' controllato dai nostri operatori 24 ore su 24. Sono stati proprio gli operatori a notare dei movimenti strani da parte di alcune auto e a farli presente.