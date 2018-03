ITALIA: RISCHIO DAZI 40MLD

mercoledì 21 marzo 2018L'Italia e' relativamente poco esposta ai nuovi dazi USA ma ''gli eventuali costi per l'export italiano sarebbero elevati in uno scenario avverso di escalation di misure protezionistiche tra Stati Uniti ed Europa, al momento improbabile'' e pari a circa 40 miliardi. Lo rileva Confindustria, in Congiuntura Flash. Nelle produzioni di acciaio e alluminio, direttamente colpite dai dazi, le vendite italiane negli Stati Uniti sono state pari nel 2017 a 760 milioni di euro, il 3,8% di quelle realizzate all'estero e appena lo 0,2% dell'export manifatturiero. L'interscambio di questi prodotti con gli Stati Uniti ha generato, comunque, un avanzo per l'Italia pari a 460 milioni di euro e un surplus complessivo con l'estero di 1,3 miliardi. Gli esperti di viale dell'Astronomia spiegano che i dazi potrebbero avere anche effetti indiretti negativi: primo, attraverso la deviazione delle esportazioni di altri paesi dal mercato USA ad altre destinazioni, specie in Europa; secondo, penalizzando in modo particolare la Germania, primo esportatore europeo negli Stati Uniti e, a sua volta, mercato di destinazione di quasi un quarto delle esportazioni italiane di acciaio e alluminio (4,6 miliardi di euro nel 2017). A parte i rischi legati ad uno scenario di escalation di misure protezionistiche tra Usa ed Europa, gli esperti segnalano che ''l'elevata incertezza avrebbe effetti negativi, difficili da stimare, sui mercati finanziari e sulla dinamica di scambi e investimenti mondiali''. ''Gli esportatori italiani sarebbero i piu' colpiti insieme a quelli tedeschi. Gli Stati Uniti, infatti, rappresentano il terzo mercato di sbocco per l'export manifatturiero italiano, con un valore di 40,1 miliardi.