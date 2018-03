TELEFONATA TRUMP - PUTIN

mercoledì 21 marzo 2018WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si e' congratulato con il presidente russo Vladimir Putin per la sua recente vittoria alle elezioni presidenziali, ma non gli avrebbe chiesto informazioni ne' sulla legittimita' del voto ne' sulle accuse di ingerenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016. Lo riporta il ''Washington Post'', secondo cui Trump inoltre non avrebbe chiesto chiarimenti sul presunto ruolo di Mosca nell'attacco con il gas nervino contro un'ex spia russa e sua figlia: un atto che ha portato gli Stati Uniti ad unirsi a Gran Bretagna, Francia e Germania per denunciare Mosca per violazione del diritto internazionale. Invece, nella sua telefonata con Putin, il presidente si e' concentrato su quelli che la Casa Bianca ha definito ''interessi condivisi'', come la Corea del Nord, l'Ucraina e l'escalation della corsa agli armamenti tra gli Stati Uniti e la Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che lui e Putin probabilmente si incontreranno presto per discutere di tali questioni. ''Abbiamo avuto un'ottima telefonata'', ha detto Trump ai giornalisti. ''Probabilmente ci incontreremo in un futuro non troppo lontano per discutere della corsa agli armamenti, che sta sfuggendo al controllo''.