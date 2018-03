CSU: ISLAM NON E' GERMANIA!

mercoledì 21 marzo 2018BERLINO - Il cristiano sociale Alexander Dobrindt (Csu), e' intervenuto nel dibattito sull'Islam difendendo le chiare affermazioni del suo leader di partito, Horst Seehofer. ''L'Islam non appartiene in nessuna forma alla Germania'', ha detto Dobrindt martedi' a Berlino. Secondo i sondaggi, la maggior parte della popolazione la pensa cosi'. Dobrindt ha anche fatto riferimento all'accordo di coalizione tra Cdu, Csu e Spd, dove si parla espressamente del carattere cristiano della Germania. Cio' non significa, ha puntualizzato Dobrindt, che non debba esserci alcun dialogo con i musulmani che vivono nel paese, ma anche che e' necessario rigore nell'analisi di alcuni fenomeni, ad esempio il finanziamento delle moschee. Il nuovo ministro dell'Interno tedesco Seehofer (Csu) aveva dichiarato al quotidiano ''Bild'': ''L'Islam non appartiene alla Germania'', costringendo il cancelliere, la cristiano democratica Angela Merkel (Cdu), cosi' come altri leader di partito, a prendere le distanze da tali osservazioni. Dobrindt, pero', ha riaperto il dibattito: ''La museruola divide il nostro paese'', ha detto, denunciando il silenzio forzato dai partner di governo sulla questione. A pensarla cosi' e' anche il segretario generale della Csu Markus Blume, che nel fine settimana alla ''Bild am Sonntag'' aveva dichiarato: ''Questo dibattito non puo' essere soppresso, ma dobbiamo finalmente portarlo ad una sintesi''. Blume ha anche dichiarato che dopo le dichiarazioni della leader dell'Spd Andrea Nahles, categoricamente contraria ai controlli contro l'immigrazione clandestina alle frontiere, l'Spd dovrà chiarire quale sia la sua reale posizione sui problemi dell'integrazione, legalità e tutela dei confini.