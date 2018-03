MELONI:SENATO ABBIAMO NUMERI

mercoledì 21 marzo 2018Nella scelta dei presidenti delle Camere ''penso si debba seguire le prassi'': che il centrodestra debba ''partire da cio' che gli spetta di diritto, che e' la presidenza del Senato, e che la presidenza della Camera debba essere frutto di un dialogo con le altre forze politiche, ma non e' detto che si debba dare una presidenza a M5S''. Lo dice - in un'intervista al Messaggero - la leader di FdI, Giorgia Meloni, secondo la quale la presidenza del Senato e' dovuta ''semplicemente perche' abbiamo i numeri per eleggerci da soli il presidente. E non escludo affatto che il centrodestra debba lavorare per cercare di portare a casa tutte e due le presidenze''. ''Purche' il centrodestra vada compatto va bene tutto - continua -. Importante e' che si dia delle regole. Penso che sarebbe un errore se la Lega rivendicasse per se' una presidenza delle Camere se Salvini, e io ci credo davvero, fara' il premier incaricato. A meno che non chieda la presidenza del Senato per se stesso. In questo caso sarebbe un rafforzativo per un futuro incarico. Se la Lega la chiede per Salvini, siamo d'accordo, ma se la chiede per altra figura penso sia difficile che un partito del 18% abbia la presidenza del Consiglio e quella del Senato''.