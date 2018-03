DATI FALSI FMI SU PENSIONI

martedì 20 marzo 2018''La spesa pensionistica italiana resta molto elevata nonostante le varie riforme decise, fra le quali la Fornero: e' pari al 16% del Pil ed e' la seconda nell'area euro dopo la Grecia''. Lo afferma un 'working paper' del Fmi curato da Michael Andrle, Shafik Hebous, Alvar Kangur e Mehdi Raissi e dal titolo 'Italy: toward a growth-friendly fiscal reform'. Nello studio si mette in evidenza come ci sono molte aree nel sistema pensionistico in cui l'Italia puo' agire per ridurre la spesa e quindi risparmiare. Tuttavia, il 16% del Pil ''calcolato'' dall'Fmi è un grossolano errore: infatti, in Italia previdenza e assistenza si sommano, quindi calcolarli assieme come ha fatto l'Fmi dà un risultato falso, perchè per ciò che riguarda la previdenza, ovvero le pensioni, il sistema è un perfetto equilibrio ed è l'11% del Pil, non il 16%. Il dato italiano dell'11% inoltre, è inferiore a quello della spesa previdenziale della Francia (che è al 12% del Pil) e dello 0,5% in meno della Germania (che è all'11,5% del Pil). Su questi dati falsi propalati dall'Fmi, è intervento anche Matteo Salvini: ''Tagli alle pensioni, reintroduzione dell'Imu sulla casa e nuove tasse: ecco la ricetta per l'Italia dei 'grandi economisti' internazionali. Noi faremo l'esatto contrario!''.