FACEBOOK FA UN DISASTRO

martedì 20 marzo 2018I dati personali di centinaia di milioni di utenti di Facebook potrebbero essere stati raccolti illecitamente da aziende private che hanno sfruttato lo stesso meccanismo adoperato da Cambridge Analytica. E' quanto ha rivelato al Guardian Sandy Parakilas, 38 anni ex manager di Facebook responsabile del dipartimento di controllo violazione dati, sottolineando che durante il suo periodo a Menlo Park, tra il 2011 e il 2012, ha espresso più volte i suoi dubbi ai superiori, che però ne avrebbero ignorato gli allarmi con un ''approccio lassista''. ''Le mie preoccupazioni erano dovute al fatto che tutti i dati resi disponibili dai sever di Facebook agli sviluppatori non potevano più essere controllati dalla stessa Facebook. Potevano farci quello che volevano'', come rivenderli. Ciò è stato possibile perchè, sostiene Parakilas, i termini di utilizzo del servizio di fatto ''non venivano letti ne' capiti da nessuno'' e ciò ha consentito prima l'accesso a una grande quantita' di dati, poi il loro incontrollato utilizzo da parte degli sviluppatori. Non si tratta solo dei dati dei singoli utenti, ma della loro intera rete sociale. Facebook infatti fino al 2015 permetteva ai gestori delle applicazioni di raccogliere dati dei singoli e della loro rete di amici. Quando ci si iscriveva a Facebook, le si dava il consenso di condividere alcuni dati anche con le applicazioni esterne che usavano Facebook Login (l'accesso diretto alle app tramite Facebook, come fanno ad esempio Uber o Spotify) concedendo anche il diritto di raccogliere informazioni sui propri amici, senza avvisarli. Questo spiega come ha fatto Cambridge Analytica ad entrare in possesso di informazioni su 50 milioni di profili.