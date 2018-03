INCONTRO BERLUSCONI SALVINI

martedì 20 marzo 2018Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono incontrati stamane ad Arcore. Secondo quanto apprendono le agenzie stampa, l'obiettivo del faccia a faccia tra i leader dei due principali partiti del centrodestra sarebbe di arrivare a una soluzione concordata sulla partita delle elezioni dei presidenti delle Camere e presentarsi con una strategia definita gia' al vertice in programma domani a Roma, cui prendera' parte anche la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Ci sarebbe intesa nell'agire insieme - viene riferito - e l'incontro e' servito a chiarire e stemperare il clima, malgrado la posizione di Forza Italia rimanga ancora quella di proporre il nome di un azzurro per una della presidenze delle Camere. Tra le possibilita' per uscire dall'impasse con il Movimento 5 stelle, che rivendica lo scranno piu' altro di Montecitorio, vi sarebbe l'idea di avanzare una proposta comune del centrodestra per la guida di palazzo Madama. I due leader di Forza Italia e Lega avrebbero affrontato anche il nodo del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Friuli. Nella sostanza, Berlusconi vorrebbe un candidato di Forza Italia, Renzo Tondo, la Lega presenterebbe invece Massimiliano Fedriga. Se il voto alle regionali rispecchierà quello delle politiche del 4 marzo, la Regione Friuli vedrà certamente un Governatore del Centrodestra, dopo la sonora sconfitta del Pd e della presidente uscente Debora Serracchiani, renziana.