USA: 60 MLD DI DAZI A CINA

martedì 20 marzo 2018WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump si appresta a varare un ''pacchetto'' di dazi imposti a oltre cento prodotti cinesi, per un valore complessivo di 60 miliardi di dollari. L'annuncio verra' dato venerdi' prossimo, secondo quanto scrive il quotidiano ''Washington Post'', cui la notizia e' stata confermata da quattro funzionari dell'amministrazione della Casa Bianca a Washington. I dazi hanno funzione punitiva per le violazioni dei brevetti attuate dalle aziende cinesi, e secondo la Casa Bianca creeranno nuovi posti di lavoro negli Usa. Stando a quanto scrive il ''Washington Post'' consiglieri di Trump avevano preparato imposizioni tariffarie per un ammontare di 30 miliardi di dollari l'anno, ma il presidente ha dato istruzioni perche' la cifra venisse raddoppiata. I prodotti colpiti dai nuovi dazi sono stati realizzati sfruttando brevetti Usa senza autorizzazione, o dopo che le aziende statunitensi sono state costrette a cedere per ottenere l'ingresso nell'immenso mercato cinese. Secondo la ''Washington Post'' - che non ha mai nascosto la propria avversità a Trump - la situazione tuttavia ''e' ancora fluida'' perche' Trump ha mostrato finora la tendenza a cambiare all'ultimo momento le sue decisioni, soprattutto in materia economica, sottolinea con uan certa malevolenza. Tuttavia, hanno confermato ambienti della Casa Bianca, il presidente Trump e' apparso determinato nella decisione di imporre tariffe unilaterali, anche a rischio di scatenare una ''guerra dei prezzi'', tanto da volere il raddoppio dei dazi su questi prodotti cinesi.