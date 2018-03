SKRIPAL:UE NON ACCUSA RUSSIA

martedì 20 marzo 2018BRUXELLES - Durante la riunione dei ministri degli esteri tenutasi lo scorso lunedi' a Bruxelles non e' stato raggiunto un accordo circa le accuse lanciate dalla Gran Bretagna contro la Russia sul caso di avvelenamento ai danni dell'ex spia russa Sergei Skripal. Il cancelliere tedesco, la cristiano democratica Angela Merkel (Cdu), e il presidente francese Emmanuel Macron hanno firmato la seguente dichiarazione lo scorso giovedi' insieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump: ''Condividiamo la visione del Regno Unito che non esiste una spiegazione alternativa plausibile, e si noti che il rifiuto della Russia di rispondere alle domande legittime del governo del Regno Unito rappresenta una prova ulteriore della sua responsabilita'''. Skripal e sua figlia Yulia sono stati trovati incoscienti il 4 marzo su una panchina del parco di Salisbury, in Inghilterra. Sono stati avvelenati ed entrambi sono ancora in condizioni critiche due settimane dopo l'avvelenamento. L'attacco e' stato il primo dopo oltre 70 anni in cui un agente nervino militare e' stato utilizzato in Europa. Il Cremlino da parte sua ha chiesto alla Gran Bretagna di ritirare l'accusa in quanto falsa e senza prove a supporto.