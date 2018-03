FUEST: ITALIA VIA DALL'EURO

martedì 20 marzo 2018BERLINO - ''Il risultato delle elezioni italiane ci ricorda che certi governi nazionali potrebbero rifiutarsi di onorare gli accordi che i loro predecessori avevano firmato. Di recente Matteo Salvini ha detto che la politica di bilancio dell'Italia dovrebbe fare esattamente il contrario di cio' che chiede Bruxelles. E Salvini potrebbe essere il prossimo presidente del Consiglio. Se fa cio' che dice, mette in discussione la partecipazione dell'Italia all'euro''. Lo afferma l'economista tedesco Clemens Fuest, presidente dell'istituto di ricerca Ifo, in un'intervista al Corriere della Sera in cui rimarca la necessita' di clausole d'uscita dalla moneta unica. ''La zona euro ha bisogno di una clausola di uscita, non solo per la Germania ma potenzialmente per ogni Paese. In questo momento la zona euro vive una ripresa e nessuna economia e' a rischio immediato di uscire. Ma e' quasi successo per la Grecia e la questione potrebbe ripresentarsi in futuro'', spiega Fuest, secondo cui ''serve un meccanismo che ottenga due risultati: primo, permetta a un Paese di uscire dall'euro ma di restare nella Ue; secondo, non dovrebbe incoraggiare l'uscita, ma se essa accade almeno offra una procedura che eviti i conflitti e riduca al minimo i costi per tutti''. Tornando all'Italia, ''la zona euro puo' sopravvivere solo se i Paesi accettano i principi sui quali essa si fonda. Se non sono in condizioni di concordare su quei principi, allora e' meglio restare amici ma avere monete diverse'', dichiara Fuest. Cio' detto, ''confido che il prossimo governo italiano lavorera' costruttivamente con i suoi partner per assicurare il futuro dell'euro''.