SARKOZY FERMATO DA POLIZIA

martedì 20 marzo 2018PARIGI - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e' stato fermato e interrogato in merito al caso ai finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. Secondo quanto riferisce Le Monde, Sarkozy e' attualmente ascoltato dalla polizia di Nanterre in merito ai sospetti di finanziamenti illeciti. Questa e' la prima volta che Sarkozy viene ascoltato sul tema di possibili finanziamenti illeciti alla sua campagna presidenziale del 2007 da quando e' stata aperta l'inchiesta nell'aprile 2013. Il fermo dell'ex presidente puo' durare fino a 48 ore, dopodiche' puo' arrivare l'incriminazione. Nel 2012 il sito Mediapart aveva pubblicato documenti che parlavano di finanziamenti del leader libico Muammar Gheddafi alla corsa all'Eliseo di Sarkozy. Un'accusa da lui sempre smentita. L'ex capo di Stato, che si e' ritirato dalla vita politica dopo la sconfitta alle primarie del novembre 2016 del centrodestra, e' stato gia' rinviato a giudizio per non aver rispettato le regole sul finanziamento della sua campagna elettorale del 2012, avendo speso circa 20 milioni in piu' rispetto al tetto dei 22,5 milioni consentiti per legge. A gennaio era stato arrestato all'aeroporto londinese di Heathrow il 58enne uomo d'affari francese Alexandre Djouhri per un mandato di arresto internazionale emesso dalla Francia: sarebbe stato lui a fare da tramite per il denaro con cui l'ex leader libico Muammar Gheddafi avrebbe finanziato la campagna elettorale di Sarkozy del 2007, quando venne eletto presidente. Nel 2011 fu proprio la Francia di Nicolas Sarkozy a spingere per l'attacco alla Libia che avrebbe poi accelerato il rovesciamento del regime di Gheddafi.