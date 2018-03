GRIMOLDI: ONG & CLANDESTINI

lunedì 19 marzo 2018MILANO - ''La vicenda della nave della ONG spagnola ProActiva Open Arms conferma quanto denunciavamo da oltre due anni ovvero che la maggior parte delle navi di queste ONG hanno per 'mission' non quella di salvare vite, altrimenti utilizzerebbero i porti piu' vicini, a Malta, in Tunisia o gli stessi porti libici, ma quella di recapitare gli immigrati in Italia, a prescindere dalla lunghezza del viaggio, dal meteo e da tutto il resto''. Lo afferma Paolo Grimoldi, Segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega sottolineando che si tratta di ''un'invasione programmata e dettagliata, che anche in questo inizio di 2018 ha portato oltre seimila immigrati clandestini in Italia, oltre alle centinaia di migliaia degli anni scorsi''. ''Il perche' di questa scelta di portare gli immigrati nei nostri porti - ricorda - lo denunciamo da anni: in questo modo si alimenta il business miliardario dell'accoglienza, un business da oltre 15miliardi nell'ultimo triennio, soldi che si sono messi in tasca i responsabili delle cooperative che gestiscono i centri di accoglienza. La magistratura adesso vada fino in fondo, smantellando una volta per tutte questo vergognoso traffico di esseri umani''.