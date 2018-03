SONDAGGI: MACRON PRECIPITA

lunedì 19 marzo 2018PARIGI - L'esecutivo francese guarda con attenzione le prossime proteste. ''Le Monde'' ricorda che il prossimo 22 marzo il governo ''conoscera' il primo vero test sociale del suo quinquennio'' con lo sciopero dei ferrotranvieri e dei lavoratori del settore pubblico. Per il momento, il presidente Emmanuel Macron e il suo primo ministro, Edouard Philippe, ''mostrano la loro serenita'''. Per Macron si tratta di una sfida importante, durante la quale dovra' confermare la sua capacita' di riformare il paese. Nel calendario sono presenti sette progetti di riforma da realizzare entro maggio. Secondo l'Eliseo, la popolazione ha voglia di vedere cambiamenti sociali e politici, per questo i movimenti di protesta non riusciranno a coinvolgere un gran numero di persone. Il quotidiano, pero', ricorda che in queste ultime settimane Macron e Philippe hanno subito un forte calo della loro popolarita' nei sondaggi, avendo perso 15 punti in meno di 20 giorni. Nonostante i francesi siano d'accordo nel riformare il sistema ferroviario e la funzione pubblica, in generale rimane un attaccamento ai servizi dello Stato, con circa un terzo dei cittadini che si dice favorevole alle proteste. Intanto, il governo continua a fare ''pedagogia'' per spiegare le misure previste nei diversi settori che verranno riformati. Molti osservarori hanno fatto notare, però, che più il governo ''spiega'' quanto vorrebbe fare, più diminuisce il consenso per Macron.