MERCATI:NO ITALIA SI' SPAGNA

lunedì 19 marzo 2018MADRID - La Spagna continua ad avere un posto privilegiato nel cuore degli investitori internazionali in quanto alternativa piu' immediata all'Italia, travolta dall'instabilita' in seguito alle elezioni del 4 marzo. Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo ''Expansion'' che aggiunge come secondo le agenzie di rating Moody's e Scope, ''l'economia italiana presenta debolezze strutturali legate alla bassa crescita, all'alto debito pubblico e i risultati delle elezioni mettono in discussione l'impegno e la capacita' del prossimo governo di risolvere queste sfide''. Questo scenario non piace agli investitori internazionali che vedono invece nella Spagna la nazione sulla quale puntare per la rinascita dell'Europa meridionale. Infatti, nonostante l'incertezza sorta a causa dell'instabilita' generata dalla sfida indipendentista della Catalogna, il volume degli investimenti non ha sofferto e l'interesse per il mercato spagnolo rimane forte. ''La Spagna e' un luogo privilegiato per gli investimenti esteri, ancor di piu' dopo il risultato delle elezioni italiane'', ha dichiarato il direttore di una banca d'investimento internazionale citato da ''Expansion''. ''C'e' molto interesse nell'investire sia sul capitale che sul debito spagnolo'', ha concluso il direttore.