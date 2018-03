TIMES: M5S POCO DEMOCRATICO

lunedì 19 marzo 2018Per meglio capire la vittoria elettorale del Movimento 5 stelle, il corrispondente dall'Italia del quotidiano britannico ''The Times'', Tom Kington, e' andato a Palermo a parlare con gli elettori e con i candidati M5s: il risultato e' un reportage pubblicato oggi lunedi' 19 marzo. Il giornalista inglese scrive che il M5s e' animato da un tipo di populismo molto ''sui generis'', non assimilabile alla tendenza che ad esempio ha dato la vittoria alla Brexit: nel corso della campagna elettorale ha abbandonato il suo euroscetticismo ed ha ammorbidito i toni del suo messaggio anti-migranti, come detto da Beppe Grillo secondo cui il M5S ha assorbito la rabbia degli elettori evitando che andasse verso i gruppi di estrema destra. D'altro canto però i Cinquestelle continuano a corrispondere per molti aspetti al clichè dei partiti populisti, a cominciare dalla diffidenza per i giornalisti che i vertici hanno raccomandato di usare ai nuovi eletti. E poi c'è Rousseau, la piattaforma online che è lo strumento con cui vengono testate le opinioni dei membri del partito e viene messa in pratica la democrazia diretta: un preludio del sogno populistico di Grillo di un futuro in cui gli italiani voterebbero per dei referendum settimanali svuotando il compito del Parlamento. Ebbene, scrive Tom Kington, Rousseau è gestita dall'elusivo e poco sorridente Davide Casaleggio che afferma di non avere alcun ruolo politico ma che in realtà è colui che tira le fila assieme a Luigi Di Maio. Il problema con l'M5S e' proprio questo, conclude l'inviato del Times: dicono che vogliono realizzare la volonta' del popolo, ma alla fine le vere decisioni vengono prese a porte chiuse da un ristretto gruppo dirigente.