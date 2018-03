ALTA TENSIONE USA CINA

lunedì 19 marzo 2018La tensione fra Stati Uniti e Cina sale alla vigilia del G20 con l'amministrazione Trump che punta il dito contro Pechino per aver accantonato gli sforzi sulla liberalizzazione del mercato. L'accusa e' lanciata dal sottosegretario al Tesoro americano per gli affari internazionali, David Malpass, che si spinge fino a dichiarare finito il programma di dialogo economico fra i due Paesi, per poi pero' correggere il tiro. ''Mi sono espresso male'' dice Malpass, senza chiarire pero' il futuro del programma introdotto dall'amministrazione George W. Bush e in fase di stallo completo sotto Trump. Una retromarcia che crea confusione e piomba sulla riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, gia' caratterizzata dal confronto i dazi varati dagli States sull'acciaio e l'alluminio che scatteranno il 23 marzo. E si aggiunge alla settimana calda che attende le borse, fra il previsto aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, la scelta del governatore della banca centrale cinese e la Bank of England che potrebbe spianare la strada a un aumento del costo del denaro. La Casa Bianca e' ''delusa'' dal crescente ruolo del governo cinese nell'economia, afferma Malpass, secondo il quale e' motivo di ''preoccupazione per il mondo'' anche il mandato senza limiti del presidente Xi Jinping. La Casa Bianca sta valutando contro Pechino un pacchetto di altri dazi per 30 miliardi di dollari, soprattutto su prodotti tecnologici, ma anche una stretta su investimenti e visti. Ma sui mercati finanziari incombe anche l'imminente rialzo dei tassi della Fed. La banca centrale americana, nella sua prima riunione sotto la guida di Jerome Powell dovrebbe alzare di 1/4 di punto.