NAVE ONG SOTTO SEQUESTRO

lunedì 19 marzo 2018E' stata posta sotto sequestro dalla procura di Catania la nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo (Ragusa), nel quale e' avvenuto lo sbarco di 218 migranti. E' il primo approdo in Italia al centro dell'inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il fermo e' stato eseguito su indagini della squadra mobile di Ragusa e del Servizio centrale operativo (Sco) di Roma. La procura di Catania, che ha confermato l'inchiesta e il sequestro per il reato di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa ci sarebbe una volonta' di portare i migranti in Italia anche violando legge e accordi internazionali. Tre le persone indagate raggiunte da avviso di garanzia: il comandante e il coordinatore a bordo della nave, identificati, e il responsabile della Ong, quest'ultimo e' ancora in corso di identificazione.La prova, per la procura che indaga, e' l'ultimo salvataggio della Ong Pro Activa Open Arms, con normative che coinvolgono quattro Paesi: Italia, Spagna, Libia e Malta. Giovedi' scorso i volontari soccorrono dei barconi e recuperano 28 migranti. Un intervento che viene contestato dalla Guardia costiera libica, che ritiene sia stato invece compiuto in un'area di salvataggio di sua competenza. La Guardia costiera italiana sottolinea che il coordinamento era stato ''assunto dalla Guardia costiera libica'' e che la Ong ne era a conoscenza. La Guardia costiera nel frattempo segnala che nonostante la vicinanza con l'isola di Malta, la nave proseguiva la navigazione verso le coste italiane, benchè batta bandiera spagnola.