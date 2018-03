LA RUSSA: NON C'E' PIANO B

domenica 18 marzo 2018''Centrodestra a rischio sfarinamento? A me pare che, rispetto alle previsioni alla vigilia del voto, stiamo litigando meno del previsto. Penso al candidato premier: siamo stati subito tutti d'accordo che tocchi a Salvini, compreso Berlusconi''. Ignazio La Russa, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, in un'intervista alla Stampa in cui chiude la porta a qualsiasi governo che non sia espressione della coalizione che ''ha vinto le elezioni''. Da soli come centrodestra pero' non avete i numeri. ''Guardi, nel 2013 il Pd con i suoi alleati aveva preso meno voti di noi questa volta, eppure ha governato cinque anni grazie al premio di maggioranza. Se il Pd e gli altri avessero accettato la nostra proposta di introdurre un premio per chi arriva al 37%, oggi non staremmo qui a discutere. E vero che manca ancora un piano B: nel centrodestra non abbiamo una linea comune su cosa fare se non si riesce a far partire il nostro governo''. Rischiate di dividervi. Fi al Pd, Salvini al M5S. ''Noi non guardiamo a nessuno dei due, perche' abbiamo giurato ai nostri elettori che non lo avremmo fatto. E non daremo i nostri voti a governi diversi da quelli che abbiamo proposto in campagna elettorale''. Neppure a un governo LegaMSS? ''Non abbiamo mai preso in considerazione questa ipotesi. L'unica soluzione per noi possibile e' un governo di scopo che duri 15 giorni per inserire il premio di maggioranza e tornare a votare. Mai governi teeniei o di tutti alla Monti. E mi pare che Salvini si stia avvicinando alle nostre posizioni. L'Italia non ha bisogno di un governo ne' carne ne' pesce, meglio tornare a dare la parola agli elettori''.