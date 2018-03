BLOCCARE ORA AZIONI NAVI ONG

venerdì 16 marzo 2018''Le cosiddette Ong stanno riprendendo su vasta scala un'opera di fiancheggiamento dei trafficanti di persone che operano in Libia. In particolare Open Arms ha sfidato la guardia costiera libica che chiedeva giustamente di poter riportare sul proprio territorio le persone illegalmente partite dalle coste africane. Abbiamo varato, nella scorsa legislatura, un regolamento per le Ong che deve essere rispettato da tutti. Anche dalle autorita' italiane e dalla guardia costiera del nostro Paese''. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI). ''Si e' discusso nel Parlamento, - aggiunge - sono state prese delle decisioni all'unanimita' grazie all'iniziativa di Forza Italia. Ora non si puo' ricominciare daccapo. L'Italia deve contribuire a una politica di controllo delle nostre frontiere marittime. Queste Ong svolgono un'azione temeraria, sono un pericolo nel Mediterraneo. Siamo consapevoli che in Italia non solo le iniziative di Forza Italia ma anche l'impegno di altre forze politiche hanno contribuito a un'inversione di rotta. Bisogna tenere alta la guardia, denunciare cio' che sta avvenendo e mettere in evidenza l'azione provocatoria che alcune Ong stanno nuovamente mettendo in atto nel Mediterraneo''.