CONDANNE PER LA LOGGIA P3

venerdì 16 marzo 2018Sei anni e sei mesi per l'imprenditore Flavio Carboni e quattro anni e nove mesi per Arcangelo Martino. Sono due delle pene inflitte dal tribunale di Roma nella prima sentenza del processo che riconosce l'esistenza della loggia P3.L'ex senatore di Forza Italia Denis Verdini viene assolto dall'accusa di far parte dell'associazione, e condannato a un anno e tre mesi per finanziamento illecito al partito.Il primo grado del processo si chiude davanti alla nona sezione penale con otto condanne. Diciotto persone erano finite a processo nel 2012, e la maggior parte dei reati contestati sono oggi prescritti, come l'abuso d'ufficio contestato a Ugo Cappellacci di Forza Italia, all'epoca dei fatti presidente della Regione Sardegna.Tra i condannati, l'ex primo presidente della Cassazione Vincenzo Carbone (2 anni per abuso d'ufficio), l'ex presidente Arpa Sardegna, Ignazio Farris (un anno e 10 mesi per corruzione) e l'ex presidente del consorzio Tea, Pinello Cossu (un anno e 10 mesi per corruzione).Condannato a 10 mesi per diffamazione e violenza privata l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino. Stessa condanna per l'ex assessore regionale della Sardegna Ernesto Sica.Il procuratore aggiunto Rodolfo Sabelli e il pm Mario Palazzi avevano chiesto diciotto condanne, tra le quali quella a nove anni e sei mesi di carcere per Carboni, quattro anni per Verdini, otto per Martino e otto anche per l'ex giudice tributarista Pasquale Lombardi, deceduto la scorsa settimana. Erano loro, secondo gli inquirenti, i principali artefici dell'associazione segreta costituita in violazione della Legge Anselmi.