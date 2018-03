ECCELLENZA SANITA' VENETO

venerdì 16 marzo 2018VENEZIA - In Veneto il 60,7% degli uomini e il 66,3% delle donne sono vivi a 5 anni da una diagnosi di tumore, contro una media nazionale del 54% degli uomini e del 63% delle donne. Dati che rispecchiano direttamente anche quelli relativi alla prevenzione. Nel 2016 il 79% dei veneti ha fatto il test di prevenzione per il tumore del colon retto, piu' del doppio della media nazionale, ferma al 36%; il 63% delle donne si e' invece sottoposto allo screening per il tumore dell'utero, anche in questo caso piu' che doppiando la media italiana del 30%. Proprio le donne mantengono il record anche per la prevenzione del tumore alla mammella, effettuata dal 64% di loro contro il 44% in Italia. Sono alcuni dei dati emersi oggi dalla presentazione, avvenuta all'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, del volume ''I numeri del cancro in Italia 2017'' realizzato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dall'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e dalla Fondazione AIOM. ''Una promozione - ha spiegato l'assessore alla Sanita' Luca Coletto - che viene dai numeri ed e' quindi inopinabile. Ne siamo orgogliosi, soprattutto perche' viene determinata da una serie di fattori positivi che contribuiscono al dato generale. In Veneto, ad esempio, abbiamo rinunciato a porre qualsiasi tetto alla spesa farmaceutica oncologica e investiamo senza sosta in nuove tecnologie di diagnosi e cura. E' una scelta di civilta', che rivendichiamo e che contribuisce in concreto all'aumento delle guarigioni, perche' ci permette di rendere disponibili i farmaci anticancro innovativi a tutti i pazienti e le macchine piu' moderne''.