MACRON-MERKEL DIVISI SU EURO

venerdì 16 marzo 2018PARIGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angea Merkel, vogliono far ripartire l'Europa. Lo scrive la stampa transalpina, ricordando che stasera i due leader si incontreranno all'Eliseo. Una visita che, secondo ''Les Echos'', suona come ''l'ora della verita''' per ''rilanciare il progetto europeo''. Il quotidiano economico scrive che Angela Merkel dovra' presentare la sua risposta al presidente francese, che ''non nasconde piu' la sua impazienza''. Il principale disaccordo tra Parigi e Berlino riguarda il futuro della zona euro. In particolare, e' l'Unione bancaria ad allontanare Germania e Francia. La Germania non la accetta per nessuna ragione: non vuole garantire le banche dell'eurozona per nessun motivo, temendo di venire chiamata a ripianarne i debiti o peggio rispondere delle possibili insolvenze. ''Le Figaro'' sottolinea che nel corso della riunione dei ministri delle Finanze della zona euro, tenutasi lunedi' a Bruxelles, la differenza di vedute ''si e' fatta sentire'' in modo netto. Macron ''trova nelle elezioni italiane un argomento ulteriore per convincere la sua partner'' visto il buon risultato ottenuto dai movimenti populisti. Piena intesa, invece, sui temi riguardanti la difesa e la politica migratoria. Nella giornata di oggi e' previsto anche un colloquio tra il ministro dell'Economia francese, Bruno le Maire, e il suo omologo tedesco, Olaf Scholz. Il loro incontro e' previsto prima della cena di Stato programmata all'Eliseo.