FRANCIA: SCIOPERO FERROVIERI

venerdì 16 marzo 2018I quattro principali sindacati francesi hanno indetto per il 3 aprile uno sciopero che potrebbe essere prolungato. Ne parla la stampa francese, spiegando che il movimento di protesta e' causato dal progetto di riforma de sistema ferroviario preparato da governo. Il metodo scelto dai sindacati prevede due primi giorni di sciopero per i ferrovieri, ai quali seguiranno tre giorni di lavoro e altri due giorni di sciopero. In questo modo sara' possibile lasciare la porta aperta alle negoziazioni e, al tempo stesso, creare forti disagi nell'organizzazione delle partenze. Secondo ''Le Figaro'', la soppressione dello statuto di ferroviere prevista dalla riforma ha il valore di una ''rivoluzione''. Prima del presidente Macron in molti avevano provato a toglierla ma nessuno ci era riuscito. ''Il mondo cambia, anche la Sncf (azienda nazionale ferroviaria, ndr) deve cambiare'' ha detto il primo ministro, Edouard Philippe. Riuscendo a modificare questo ''totem'', l'esecutivo porterebbe a casa un nuovo successo contro i sindacati. Per guadagnare tempo, il governo potrebbe avanzare la proposta di conservare lo statuto per i nuovi assunti nel periodo in cui si studia un nuovo accordo di settore. Un'operazione che dovrebbe prendere circa un anno.