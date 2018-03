LA PICCOLA COALIZIONE MERKEL

giovedì 15 marzo 2018Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha prestato giuramento ieri davanti al presidente del Bundestag Wolfgang Schaeuble (entrambi cristiano democratici Cdu), avviando cosi' formalmente un nuovo mandato alla guida del governo. ''Giuro che dedichero' i miei sforzi al bene del popolo tedesco, per promuovere il suo benessere e proteggerlo, di rispettare la Legge fondamentale e le leggi della Federazione e difenderla, di esercitare le mie funzioni con coscienza, e rendere giustizia a ogni volonta''', ha detto Merkel nel Bundestag, concludendo: ''Che Dio mi aiuti''. In precedenza Merkel era stata nominata dal Presidente federale Frank-Walter Steinmeier per il suo quarto mandato. Il Parlamento l'aveva eletta cancelliere per la quarta volta mercoledi' mattina, con 364 voti, nove in piu' del minimo richiesto. 35 membri della coalizione hanno votato contro Merkel avvalendosi dello scrutinio segreto. Il presidente federale Frank-Walter Steinmeier ha anche nominato i 15 membri del nuovo gabinetto del cancelliere con una cerimonia al Castello di Bellevue. Sorpresa per i voti di dissenso si e' detta la leader socialdemocratica Andrea Nahles (Spd). Soddisfatto, invece, il cristiano democratico Volker Kauder (Cdu), cosi' come il ministro dei Trasporti designato, il cristiano sociale Andreas Scheuer (Csu), che ha glissato: ''non e' un cattivo risultato''. Secondo il vice presidente dell'Fdp, il liberale Wolfgang Kubicki, tuttavia, il voto dimostra che ''la grande coalizione e' in realta' una piccola coalizione''. Alcuni parlamentari dell'Spd avevano gia' dichiarato pubblicamente che non avrebbero votato la Merkel, ma alcuni dei voti contrari sono certamente provenuti dall'Unione di centrodestra.