PENSIONATI CONTRO MACRON

giovedì 15 marzo 2018PARIGI - I pensionati francesi scendono oggi in strada per protestare in tutta la Francia contro l'aumento della Csg, il contributo sociale generalizzato che finanzia in parte la previdenza sociale. Ne parla la stampa francese, secondo la quale il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ''comincia a moltiplicare i malcontenti'' che vanno estendendosi sempre di più. Durante la campagna elettorale, Macron aveva promesso la soppressione in busta paga dei contributi per la disoccupazione e l'assistenza sanitaria. Una misura che e' stata compensata da un aumento di 1,7 punti della Csg, come dire che la tassa è stata tolta da una parte e collocata da un'altra, nel caso addosso ai pensionati. Secondo il portavoce del governo, Benjamin Griveaux, si tratta di uno sforzo che permette ai piu' anziani ''di tendere la mano alla generazione piu' giovane'', ma è una definizione che ha fatto aumentare le contestazioni contro Macron. Il quotidiano nota che la Csg e' aumentata a gennaio ma molti hanno beneficiato della soppressione della tassa d'abitazione. ''Si lamentano, e' la Francia'' ha detto il presidente Macron durante una visita a Tours, rispondendo alle proteste di moltissimi cittadini presenti per contestarlo. Davanti alle telecamere il titolare dell'Eliseo si e' lanciato in un esercizio di ''pedagogia'' per spiegare la sua riforma. ''Vi chiedo un piccolo sforzo per coloro che lavorano'' ha detto Macron ai suoi interlocutori, ricordando che il 40 per cento dei pensionati sara' esente dall'aumento della Csg. Il suo discorso è stato sottolinaato da bordate di fischi.