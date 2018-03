LA CINA INVECCHIA...

giovedì 15 marzo 2018Il governo cinese sta accantonando la burocrazia incaricata per anni di gestire la controversa politica nazionale del figlio unico, responsabile a lungo termine di squilibri demografici cui Pechino guarda con crescente preoccupazione, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione. Diverse agenzie governative verranno accorpate in un unico ministero nell'ambito del vasto processo di riorganizzazione istituzionale intrapreso dal governo; il nuovi dicastero archiviera' anche la Commissione per la salute nazionale e la pianificazione familiare (Nhfpc), rilevandone le funzioni. Il nome attribuito al nuovo ministero - ''Commissione per la salute nazionale'' - evidenzia che pur rimanendo parte delle competenze del governo, la pianificazione familiare passera' in secondo piano, quantomeno nella connotazione attribuitale per decenni dal Partito comunista. Stando alle direttive illustrate questa settimana durante l'annuale sessione dell'Assemblea nazionale del popolo, la nuova agenzia ''gestira' attivamente l'invecchiamento della popolazione'', ad esempio tramite lo sviluppo del settore dell'assistenza agli anziani - ancora inadeguato in quel paese - e la riforma del sistema sanitario, che attualmente opera oltre le proprie capacita'. Secondo Zuo Xuejin, ricercatore specializzato in economie demografiche dell'Accademia di scienze sociali di Shanghai, il piano illustrato dal governo cinese ''significa che la pianificazione familiare intesa come politica macro-regolatoria e' ormai entrata nei libri di storia''. Si tratta di un mutamento epocale, se si pensa che l'apparato di pianificazione familiare era giunto a impiegare in Cina mezzo milione di burocrati e aborti forzati.