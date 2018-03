TAJANI: BCE STIA BEN ATTENTA

mercoledì 14 marzo 2018Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha minacciato un ricorso davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea se la vigilanza della Banca centrale europea superera' le sue competenze sul trattamento dei crediti deteriorati. Alla Bce guidata da Danièle Nouy ''possono avere tutte le interpretazioni che vogliono: sono contro il diritto comunitario'', ha detto Tajani a margine della sessione plenaria. Nei prossimi giorni la vigilanza della Bce dovrebbe approvare un addendum alle sue linee guida per il trattamento prudenziale dei cosiddetti Non Performing Loans, che potrebbe costringere le banche a aumentare gli accantonamenti di capitale per i prestiti emessi in passato che diventano sofferenze. ''Forti della base giuridica bene illustrata nel parere del giureconsulto del Parlamento Europeo e del parere del giureconsulto del Consiglio, saremmo obbligati a ricorrere alla Corte di Giustizia europea'', ha spiegato Tajani. ''Mi auguro che questo non accada e che a Francoforte si sia capito quali sono le regole, che vanno rispettate. Le devono rispettare le banche, ma anche coloro che vigilano. Tocca a noi elaborare le regole: e' il Parlamento che le approva, insieme al Consiglio. Ci sono due colegislatori: non esiste il terzo colegislatore Banca Centrale Europea o vigilanza della Banca Centrale Europea'', ha concluso Tajani.