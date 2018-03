POMPEO SEGRETARIO DI STATO

mercoledì 14 marzo 2018Charles A. Kupchan, professore della Georgetown University, membro del Council of Foreign Relations (Cfr) e del Consiglio di sicurezza nazionale Usa tra il 2014 e il 2017, commenta in una intervista al ''Corriere della Sera'' la decisione del presidente statunitense, Donald Trump, il quale ha rimosso dall'incarico il segretario di Stato Rex Tillerson, sostituendolo con il direttore della Cia, Mike Pompeo: ''La squadra ora e' piu' compatta, ma anche meno moderata''. Kupchan spiega che tutti sapevamo da mesi che ci sarebbe stato questo cambio: ''Ci vedo una buona e una cattiva notizia. La buona: la gestione di Tillerson e' stata tumultuosa, soprattutto perche' non c'e' mai stato coordinamento con il presidente. Pompeo e' piu' vicino sia ideologicamente che personalmente a Trump. E quindi l'amministrazione ora ha la possibilita' di mettere in campo politiche piu' coerenti''. La ''cattiva notizia'', per me, invece, e' che Tillerson e' un moderato, un centrista: ''Pompeo e' su posizioni piu' radicali. Questo significa che uscira' rafforzata la linea 'America First', l'America prima di tutto. E quindi dobbiamo aspettarci altre tensioni in arrivo nelle relazioni internazionali''. Tillerson aveva spinto infatti per un negoziato diretto con Pyongyang. Trump lo licenzia proprio quando si prepara a incontrare Kim: ''In realta' non sappiamo quando Trump abbia preso questa decisione. Sappiamo solo che questo presidente agisce in modo impulsivo. Puo' darsi che gli awenimenti della scorsa settimana, dazi e Corea del Nord, lo abbiano convinto che fosse arrivato il momento di rendere piu' omogeneo il suo team, eliminando una fonte di contrasti, cioe' Tillerson'', ha concluso il membro del Cfr.