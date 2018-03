AFRICANI PERSISI NELLA NEVE

martedì 13 marzo 2018Un 23 enne ivoriano richiedente asilo e altri suoi due suoi connazionali sono stati salvati dal soccorso alpino francese, in collaborazione con quello italiano, mentre stavano tentando di raggiungere la Francia clandestinamente passando per le Alpi. Il 23 enne, ospite di una struttura di accoglienza di Somma Lombardo (Varese), secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Busto Arsizio (Varese) presso cui si e' presentata un'operatrice del centro per dare l'allarme, avrebbe telefonato in struttura per chiedere aiuto, dopo essersi smarrito insieme ai due connazionali al confine tra Italia e Francia, asserendo di essere bloccato da una forte nevicata in una localita' non meglio precisata sulle Alpi. I militari di Busto Arsizio, in collaborazione con quelli di Bardonecchia (Torino), hanno attivato l'intervento del corpo nazionale di soccorso alpino, dopo aver localizzato il telefonino del 23 enne ivoriano. Essendo ormai arrivati in territorio francese, i tre richiedenti asilo in Italia sono poi stati raggiunti dai soccorritori francesi e accompagnati in ospedale, dove sono stati ricoverati non in pericolo di vita. Dopo le cure, saranno espulsi in Italia.