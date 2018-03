SUMMIT SALVINI BERLUSCONI

martedì 13 marzo 2018Il suo obiettivo e' rinegoziare i trattati Ue, non esclude un piano B di uscita dall'euro, anche se ''non ci sara' alcuna uscita solitaria e improvvisa'', sottolinea che ''le politiche europee degli ultimi anni hanno rubato il diritto alla speranza''. E' un vero e proprio manifesto politico quello illustrato da Matteo Salvini a Bruxelles. Da FI nessun commento ma c'e' sconcerto per quello che fonti parlamentari azzurre definiscono ''un programma leghista'' da campagna elettorale, non da post-voto. Non e' un caso che il presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, abbia sollevato perplessita': ''mettere in discussione l'appartenenza all'Unione Europea e' un approccio molto pericoloso''. L'approccio con la Ue sara' uno dei temi sul tavolo del vertice di questa sera a palazzo Grazioli tra SAlvini e Berlusconi. Il piatto principale pero' sara' la partita delle presidenze delle Camere. Per FI e' una partita che deve essere legata ad uno schema di governo, Berlusconi invoca responsabilita', nei giorni scorsi ha chiamato in causa il Pd, non ha escluso di lasciare ai dem la presidenza di uno dei due rami del Parlamento. In funzione di un possibile sostegno esterno. Ma Salvini al riguardo e' categorico: ''chi ha perso le elezioni e' l'ultimo che puo' rivendicare qualcosa. Non posso allearmi con chi ha male governato negli ultimi anni''. Ed ancora: se ci sara' un premier di centrodestra ''quello saro' io'' ma ''se per andare al governo devo portare chi e' stato bocciato al voto, allora no''. Sarà un certice ''frizzante'' stasera con Berlusconi.