F.T.: MATTARELLA POCHE CARTE

martedì 13 marzo 2018LONDRA - ''Il Pd sconfitto alle elezioni in Italia ha deciso di resistere alle pressioni perche' partecipi ad un governo guidato dall'anti-sistema Movimento 5 stelle o dalla anti-immigrati Lega, restringendo le opzioni per la formazione di una stabile maggioranza'' Lo scrive, testualmente, il quotidiano economico britannico Financial Times: nell'articolo, il suo corrispondente da Roma James Politi riferisce che al termine della riunione della direzione del Pd tenutasi ieri lunedi' 12 marzo il vice segretario Maurizio Martina, che gestisce provvisoriamente il partito dopo le dimissioni di Renzi, ha enfaticamente dichiarato che il Pd resterà ''all'opposizione''. ''Abbiamo bisogno di un periodo di riflessione politica e culturale che sia all'altezza dei tempi'', ha detto Martina, ''e dobbiamo realizzare una profonda riorganizzazione del partito''; alcuni esponenti dell'ala sinistra del Pd sarebbero favorevoli ad appoggiare un governo M5s, ma la maggioranza ha preferito mantenere il partito in attesa evitando di cooperare con il movimento populista che lo ha sempre duramente attaccato quando era al governo. ''La resistenza del Pd ad un eventuale accordo con i Cinquestelle o con la Lega potrebbe attenuarsi con il tempo, scrive il giornalista del Financial Times citando l'esempio del Partito socialdemocratico tedesco Spd che dopo la sconfitta elettorale aveva detto di voler rimanere all'opposizione per poi decidere alla fine di dar vita ad una nuova grande coalizione con i Democristiani della cancelliera Angela Merkel, ma per adesso la posizione del Partito democratico lascia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con poche carte in mano'' conclude l'articolo.