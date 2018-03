FRONT NATIONAL CAMBIA NOME

lunedì 12 marzo 2018Nel corso del 16° Congresso del Front National che si e' tenuto a Lille questo fine settimana la presidente Marine Le Pen e' stata confermata alla guida del partito per la terza volta e ha proposto un nuovo nome per la sua famiglia politica: Rassemblement National (Unione Nazionale - ndr). Ne parla tutta la stampa francese, spiegando che adesso il partito si mostra aperto a nuove alleanze. Secondo ''Les Echos'' il ''movimento non vuole cambiare una virgola della sua linea politica''. Il quotidiano economico parla di una Marine Le Pen ''rinvigorita'' dopo la sua fase di silenzio post-presidenziale''. Il nuovo nome verra' sottoposto ai militanti attraverso una votazione, anche se ci sono pochi dubbi sull'attuazione della proposta. La fiamma rimarra' nel logo del Front National. In un questionario inviato agli iscritti del partito lo scorso autunno, il 52 per cento dei militanti si e' detto favorevole a questo cambiamento. ''Questo 16° Congresso del Front National conferma un ritorno del movimento sui suoi fondamentali'' scrive ''Le Figaro''. ''Libèration'', che apre con questo argomento nell'edizione odierna'', parla delle alleanza previste da Le Pen, scrivendo che il partito della destra nazionalista francese vuole essere ormai l'architetto della riunione delle destre'', anche se per il momento sono pochi i partiti che si sono mostrati disponibili ad eventuali accordi, ma le elezioni europee del 2019 potrebbero diventarne il banco di prova.