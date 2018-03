MIGRANTI PORTATI DALLE MAFIE

lunedì 12 marzo 2018Alvaro Rodriguez Gaya, capo strategico del Centro europeo contro la tratta di esseri umani, ha dichiarato che questo business nel 2015 ha fatturato circa 4,8 miliardi di euro alle organizzazioni criminali. I maggiori beneficiari, secondo quanto pubblicato dal quotidiano spagnolo ''El Pais'', sarebbero le reti internazionali che organizzano la tratta attraverso molteplici Stati e continenti. Lo stesso Europol ha sottolineato che il 90 per cento dei immigrati irregolari ha contattato o e' stato trasportato dai trafficanti. ''Non c'e' modo di arrivare in Europa illegalmente se non con l'aiuto di una mafia. Neppure i siriani, che in linea di massima sono rifugiati dalla guerra. A un certo punto vengono sfruttati dai trafficanti, che forniscono loro passaporti falsi'', ha aggiunto Rodriguez Gaya. Sono ormai numerose e diverse le rotte per l'immigrazione irregolare e ci sono mafie controllate da cittadini ucraini o russi che fanno viaggiare migranti dalla Turchia all'Italia. ''Coloro che gestiscono il traffico hanno tutti i collegamenti necessari: dall'origine, dove reclutano l'immigrato, al transito e alla destinazione finale. Ci sono bulgari, rumeni e turchi che trasferiscono immigrati all'interno dell'Unione europea, nonche' afghani e pakistani che hanno gia' la loro quota di affari. E' la stessa catena di trafficanti - di cui fa parte anche la mafia italiana - che offrono servizi per raggiungere l'Europa dall'Africa, con il Niger come centro nevralgico'', ha dichiarato l'esperto che conclude: ''una volta raggiunta la Libia entra in gioco un'altra mafia che si occupa del percorso attraverso il Mediterraneo''.