GERMANIA CONTROLLA FRONTIERE

lunedì 12 marzo 2018Prima ancora del giuramento del nuovo governo Il ministro dell'Interno in pectore, il cristiano sociale Horst Seehofer ha annunciato un ''piano generale per procedure di asilo piu' rapide e rimpatri forzati piu' coerenti''. Il numero dei respingimenti sarà notevolmente aumentato, ''soprattutto nei confronti di delinquenti e di potenziali aggressori tra i richiedenti asilo'', ha dichiarato il futuro ministro all'edizione domenicale del quotidiano ''Bild''. Manuela Schwesig, vice premier dell'Spd ha chiesto un confronto per l'incapacita' di integrare i rifugiati. ''Tutti, inclusa la Spd, dobbiamo ammettere che e' necessario un dibattito sui limiti di fatto dell'integrazione in modo aperto e onesto con i cittadini, senza mettere in discussione l'accoglienza dei rifugiati. Dello stesso avviso il futuro ministro della Famiglia, la socialdemocratica Franziska Giffey. Il ministro designato per l'integrazione, la cristiano democratica Annette Widmann-Mauz della Cdu ha detto alla ''Sueddeutsche Zeitung'' che il governo ha ''molto lavoro da fare'' e ''tutti devono collaborare''. Seehofer ha specificato che in futuro le decisioni sulle domande di asilo dovranno essere ''prese in pochi mesi''. Il presidente della Csu ha anche chiesto un'estensione dei controlli al confine tedesco. Solo quando le frontiere esterne dell'Unione europea saranno effettivamente protette, i controlli alle frontiere interne potranno essere revocati, ha dichiarato. Il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, il cristiano sociale Manfred Weber (Csu), ha detto che finora ''la sicurezza delle frontiere comuni e' tutelata da 1.500 funzionari della Ue. Cio' di cui l'Europa ha bisogno sono almeno 10.000 funzionari di polizia''.