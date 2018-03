BERLUSCONI: TOCCA A SALVINI

lunedì 12 marzo 2018''Credo che in questa fase tocchi a Salvini scegliere la strada che ritiene più opportuna. Credo che responsabilità significhi prendere atto del fatto che Salvini è il leader del partito più votato all'interno della coalizione più votata. Significa anche la consapevolezza del fatto che nuove elezioni sarebbero allo stesso tempo un pessimo segnale per la democrazia e una strada probabilmente non risolutiva. Meglio, molto meglio perdere qualche settimana per un buon governo, se possibile, che mesi in una nuova campagna elettorale''. Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'La Stampa'. ''E' evidente -dice ancora il leader di Forza Italia- che se intere forze politiche dimostreranno disponibilità e responsabilità, si potrà andare verso una soluzione più stabile. Mi fido di Salvini sul piano della lealtà e su quello dell'intelligenza politica'', in ogni caso ''non vedo come una forza della nostra coalizione possa immaginare di collaborare al governo con i Cinquestelle. Escludo che la Lega possa fare una scelta così in contrasto con i suoi stessi elettori''. Quanto alla decisione di presentarsi come coalizione alle consultazioni al Quirinale, ''dipenderà dal Presidente Mattarella decidere come dovranno avvenire gli incontri'', spiega Berlusconi.