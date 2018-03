TAJANI ''INDICA'' SALVINI

domenica 11 marzo 2018''Se vogliamo essere credibili, l'Italia deve presentare un Def in grado di dare segnali di credibilità ai mercati e alla zona euro. Andare in direzione della crescita e della riduzione del debito pubblico''. Lo afferma il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, in un'intervista a 'Il Messaggero', sottolineando che il tetto del 3% ''non è un tabù. Se ci sono investimenti, spese per infrastrutture si può anche lavorare per avere flessibilità, ma certamente non si ottiene con misure che aumentano il debito pubblico, come il reddito di cittadinanza che è un disincentivo alla crescita e all'occupazione che invece va creata, specie al Sud''. E sulla manovra opposta all'Europa sostenuta da Salvini, ''non credo che ad aprile ci sarà un governo - dice Tajani - ma occorre comunque andare nella direzione della riduzione della pressione fiscale, delle riforme e di misure che riducano il debito. Tutto poi si ritroverà nella manovra di bilancio di fine anno. Se a quella data ci sarà un governo delle forze che hanno vinto le elezioni, mi riferisco al centrodestra, certamente occorrerà seguire le indicazioni degli elettori anche sulla riduzione della pressione fiscale, del sostegno alle imprese e di investimenti per il Mezzogiorno''. Quanto al governo, ''sarà del centrodestra - sottolinea - che è composto da Lega, più Fi, più Fdi, più Noi con l'Italia. Salvini ha sempre detto che rispetterà i patti così come noi rispettiamo che sia la Lega a proporre un candidato per Palazzo Chigi proprio perché ha preso più voti. Io credo che sia giusto che governi chi ha preso più voti. Le coalizioni sono fatte così''.